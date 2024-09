Alleanza Riformista: Elego chiede più dialogo. Gli alleati rassicurano: "Vogliamo un'unica forza politica"

Elego lancia un messaggio agli alleati di Ar. È necessario, sostiene, "dialogare di più al nostro interno”. Evento scatenante: il recente Ufficio politico di Alleanza Riformista. Al centro il tema dell'assemblea congressuale che porterà alla creazione di un partito strutturato. Riunione alla quale Elego spiega di non aver partecipato. “Siamo stupiti di apprendere la notizia del Congresso sulla stampa e non direttamente dagli interessati”, afferma Giovanna Cecchetti, esponente di Elego eletta in Consiglio. “Nessuna spaccatura nella lista di Ar”, assicura Cecchetti. Una questione di principio, dunque. I toni rimangono distesi e collaborativi.

Alleanza Riformista fornisce però una spiegazione. Il confronto in vista del Congresso, afferma, è avvenuto prima all’interno delle tre forze che hanno creato il progetto politico, quindi Mis, Noi Sammarinesi e la componente socialista. La volontà, ribadisce Ar, è di proseguire nel dialogo con Elego per “trovare una linea condivisa” e trasformare così la lista elettorale in un'unica formazione politica. Tra le righe, Alleanza Riformista rivendica quindi il diritto di riunirsi tra 'soci fondatori'. E allo stesso tempo tende la mano ad Elego. “Abbiamo posticipato in primavera il Congresso che si sarebbe dovuto tenere in autunno – spiega Ar – proprio per confrontarci con loro”.

