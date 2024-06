VERSO IL 9 GIUGNO Alleanza Riformista fiduciosa nell'esito delle urne per una scelta di continuità "Altre liste ce l'hanno con Gian Nicola Berti perché in pochi mesi agli 'Interni' ha fatto ciò che altri non hanno fatto in molti anni, come il contratto della Pa e il decreto Icee”.

Mostra ottimismo Alleanza Riformista a pochi giorni dal voto e non ha alcun timore dello sbarramento al 5%, anche se si presenta per la prima volta alle urne, puntando anzi ad ottenere un buon numero di seggi. Per AR, all'origine dei reiterati attacchi al Segretario agli Interni Berti, il fatto che sia riuscito a fare in pochi mesi, ciò che altri al suo posto non hanno fatto in anni, come il contratto della Pa e il decreto Icee. “La coalizione Democrazia e Libertà – afferma Berti – cerca di dare risposte alla cittadinanza promuovendo sviluppo economico e solidarietà, correggendo gli errori della cattiva politica del passato”. I problemi vanno prevenuti – afferma – come è stato fatto con lo Stato Civile per evitare l'intasamento nel giorno del voto. A conferma, esibiti i numeri attuali di book pa. Sì al nuovo ospedale e contrasto alle lungaggini della burcorazia e della giustizia – pur migliorata con la riforma - per azzerare le prescrizioni. Rossano Fabbri vede opportunità nell'Accordo con l'Ue pur mantenendo intatta la sovranità e l'identità sammarinese. Giudicati negativamente tutti gli altri competitor elettorali, in particolare Libera-Ps-Psd, RF e Rete. Di qui l'impegno per una scelta di continuità anche alla luce dei lusinghieri riscontri di organismi internazionali con Fmi, Greco e Moneyval. Da Giovanna Cecchetti l'obiettivo di sostenere il “welfare state” per contrastare la denatalità e aiutare i giovani a trovare una casa. Forte attenzione anche ai temi della transizione energetica e del turismo, per potenziarlo anche in bassa stagione e allungare la durata dei soggiorni.

Nel video l'intervista a Rossano Fabbri



