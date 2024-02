SAN MARINO Alleanza Riformista: “La Corrispondenza Celli-Confuorti Solleva Dubbi”

Alleanza Riformista interviene sugli scambi via e-mail tra l'ex Segretario di Stato per le Finanze, Simone Celli, e il finanziere Francesco Confuorti emersi durante il processo relativo al “Caso Titoli”. “Riteniamo fondamentale – scrive il partito – focalizzare l'attenzione su determinate questioni politiche che, a nostro avviso, necessitano di essere esaminate. La divulgazione di queste comunicazioni non solleva solo interrogativi sulla natura del rapporto tra Confuorti e Celli, ma porta anche alla luce aspetti finora inesplorati, generando numerosi dubbi e interrogativi”.

Un punto cruciale da chiarire, aggiunge Alleanza Riformista, riguarda se Celli abbia mai informato i suoi colleghi di governo – Marco Podeschi, Nicola Renzi, Guerrino Zanotti, Andrea Zafferani, Augusto Michelotti e Franco Santi – su questa corrispondenza e se ne abbia mai discusso durante i Comitati per il Credito e Risparmio (CCR) nei caldi giorni del 2018: “Ci chiediamo inoltre, ma i vertici del suo partito erano al corrente di tali dialoghi?”.

Oltre agli esiti di natura penale, afferma Alleanza Riformista, le valutazioni di ordine politico meritano una considerevole attenzione fin da ora. Crediamo, pertanto, sia non solo appropriato ma anche indispensabile fare chiarezza, una volta per tutte.

