Alleanza Riformista lancia il primo evento pubblico: "Necessario dare nuove energie al Paese"

Sentiamo Alessandro Mancini

Alleanza Riformista garantisce appoggio a maggioranza e Governo, a un anno e mezzo di distanza dalla scadenza naturale della legislatura. La neo forza politica - che unisce Noi Sammarinesi, Mis e i consiglieri socialisti Mancini e Simoncini – si prepara alle prossime sfide e lancia il primo evento aperto ai cittadini. Appuntamento venerdì 14 aprile alle ore 18 al Podere Lesignano. Tra gli invitati, oltre a partiti e rappresentanti della società civile, anche parlamentari italiani.

Obiettivo: impostare una politica basata sul “dialogo in un momento particolare della vita del Paese”, spiega Alessandro Mancini. “Abbiamo retto all'onda d'urto del Covid”, sottolinea, e ora bisogna “dare nuove energie alla Repubblica”. “Siamo la nuova alleanza con il Paese”, afferma Henry Bucci di Noi Sammarinesi, ricordando i ruoli di responsabilità ricoperti negli anni dagli esponenti della forza politica ora confluita in Alleanza riformista. La “vera novità”, afferma, è proprio “la collaborazione tra l'area liberale e quella riformista”. Ma è ancora presto per parlare di future alleanze o dell'avvicinamento di nomi di primo piano della politica.

Nel servizio l'intervista ad Alessandro Mancini (Alleanza Riformista)