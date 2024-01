Alleanza Riformista mette in guardia: la corsa alla poltrona non oscuri le vere necessità del paese La forza politica vuole costruire un "progetto politico aperto", "libero da pregiudizi", e annuncia la presentazione pubblica della propria proposta programmatica

Alleanza Riformista definisce l'attuale fase pre-elettorale “decisiva e critica”, segnata da una crescente enfasi sulla “politica del pallottoliere”, metafora che descrive lotta per il potere e strategie, rimarcando come, per alcuni, la cosiddetta “corsa alla poltrona” sia obiettivo primario, col rischio di oscurare le vere necessità del paese. Ribadisce che l'intento di AR è costruire un “progetto politico aperto”, “libero da pregiudizi” e “focalizzato sullo sviluppo della San Marino del domani”. “Consci – scrive - dei risultati significativi ottenuti con i nostri alleati”, si dice pronta ad abbracciare un periodo di crescita e rinnovamento, con spinta riformista. E annuncia la presentazione pubblica, nei prossimi giorni, della propria proposta programmatica.

