Alleanza riformista: panoramica sull'ultima sessione consiliare e focus sull'evento pubblico del 14 aprile

Riunito venerdì il Gruppo di coordinamento di “Alleanza Riformista”, con una panoramica sulle iniziative intraprese nel corso dell'ultima sessione consiliare. In particolare l'OdG per far luce sulle vicende - “originatesi nella passata legislatura – relativamente alla galassia Banca CIS”; e “tornate alla ribalta della cronaca giudiziaria”. Auspicato - in una nota - un accertamento delle responsabilità penali ed il recupero delle risorse “sottratte alla collettività”. Focus poi all'evento pubblico del 14 aprile, nel quale “Alleanza Riformista” illustrerà gli esiti del percorso che ha portato al già noto accordo di cooperazione politica. Con la volontà di costruire un progetto che si identifichi “nel liberalismo, nel riformismo, nell'esperienza del socialismo sammarinese. Si sottolinea infatti come il confronto con la cittadinanza debba essere prioritario. Ricordata infine la partecipazione del Consigliere Alessandro Mancini al convegno "Il tempo nuovo dei Riformisti Socialisti".

