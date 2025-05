Alleanza Riformista, Primo Congresso: “Un percorso di idee e valori”

La conferenza stampa di presentazione

Era il 14 aprile 2023 quando Alleanza Riformista si presentava sulla scena politica sammarinese. “Ora siamo pronti a dotarci di una struttura organizzativa, a divenire partito” - dice Alessandro Mancini, nel lanciare il primo Congresso. Ci sarà spazio per gli ospiti – partiti politici, categorie, sindacati, personaggi internazionali – come per il dibattito e l'ascolto “da tradurre – dice - in documenti programmatici”.

E parte proprio da qui Gian Nicola Berti, che nel Congresso vede in primo luogo una “occasione di confronto, trampolino sul quale modulare poi l'iniziativa politica: “ascoltare le persone, ascoltare i partecipanti, i nostri aderenti, prendere da loro anche spunti, idee di iniziative politiche e, soprattutto, anche confrontarsi su quelli che sono i bisogni della cittadinanza del Paese. E' un momento assolutamente determinante nella vita politica di qualunque partito e per noi è particolarmente importante perché, oltre allo slaccio politico, oltre all'individuazione di quella che è una linea politica del partito, è anche un momento costitutivo nel senso proprio: si passa alle fasi statutarie, alla nomina e all'individuazione degli organismi del partito di rappresentanza. E' un momento particolarmente proficuo, costruttivo e utile per conoscersi, approfondire magari potenzialmente le nostre capacità di dialogo con la cittadinanza e con le altre forze politiche”.

Giorgio Felici torna ad evidenzia missione e ruolo di Alleanza Riformista proprio “nel farsi strumento che recepisce i bisogni della gente e prova a tradurli in progetti”, richiamando concretezza e risultati dell'esperienza di Governo sia di Gian Nicola Berti nella passata legislatura, sia di Rossano Fabbri in quella in corso. Henry Bucci ricorda la crescita costante di AR e il posizionamento quale forza di centro aperta al dialogo, dall'approccio pragmatico, con una strategia inclusiva e una governance basata - richiamando il titolo dell'asssise - su idee e valori.

“I valori – dice ancora Berti - sono qualcosa che ci devono sempre accompagnare nella vita politica, ma le idee sono, diciamo così, la benzina attraverso la quale si cerca di presentare delle proposte alla cittadinanza.

Nel video, l'intervista a Gian Nicola Berti - Capogruppo Alleanza Riformista