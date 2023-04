PRIMO MAGGIO Alleanza Riformista: "Reagire ed agire nella consapevolezza che serve un cambio di passo" Dobbiamo lavorare, scrive Alleanza Riformista in occasione del primo maggio, nella consapevolezza che serve un cambio di passo per fare in modo che il futuro venga vissuto come una nuova opportunità.

“Dobbiamo reagire ed agire nella consapevolezza che serve un cambio di passo per fare in modo che il futuro venga vissuto come una nuova opportunità e pronti a reagire alle sfide che abbiamo davanti”. Così Alleanza Riformista interviene in occasione della festa dei lavoratori.

“La celebrazione del Primo Maggio – scrive - ha sempre mantenuto inalterato il suo fortissimo carattere simbolico, la sua capacità di aggregare, di richiamare i lavoratori ad un messaggio unificante di avanzamento umano, sociale e culturale per affermare i valori della libertà, della solidarietà e della democrazia”.

Oggi più che mai queste caratteristiche sono attuali. "Dobbiamo lavorare - aggiunge Alleanza Riformista - per indirizzare la fase di transizione verso uno sbocco positivo, recuperando il tempo perduto e fare in modo che le nuove generazioni, spesso culturalmente elevate, possano sempre più recuperare lo sconforto, la rassegnazione e la rabbia e poter credere in un domani migliore.

