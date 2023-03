Alleanza Riformista: "Serve uno sforzo corale per includere ogni ambito della società"

San Marino e l'accordo di associazione con l'Ue, "la vera partita si gioca nella capacità di coinvolgere tutto il Paese". Così Alleanza Riformista che richiama la necessità di uno sforzo corale capace di includere ogni ambito della società. Ben venga la Commissione mista - sottolineano - "ma tutto questo non basterà senza un confronto ancora più ampio con la cittadinanza", alla ricerca della maggior condivisione possibile. Solo così, con l'arma del coinvolgimento - conclude la nota di Alleanza Riformista - "si potrà celebrare un inevitabile passaggio referendario che non dovrà essere visto come un momento divisivo ma di forte rilancio del Paese nel contesto europeo ed internazionale".