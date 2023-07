Alleanza Riformista sul 28 luglio: "Fondamento della Libertà come responsabilità"

Alla vigilia della Festa della Libertà, Alleanza Riformista guarda alle celebrazioni come occasione per "favorire una riflessione sui valori universali legati alla libertà e alla democrazia e per ribadire il primato della libertà di coscienza", quale “fondamento del primato della persona sullo Stato – scrive - fondamento della libertà come responsabilità”. E ricorda “l’intima costituzione del nostro sistema democratico ispirato – dice ancora - all’intransigente rifiuto di ogni sistema oppressivo della libertà".

