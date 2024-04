VERSO IL 9 GIUGNO Alleanza Riformista: superata la soglia delle firme necessarie per le elezioni Rossano Fabbri: "Un grande riscontro che ci dà fiducia ed entusiasmo"

Al Podere Lesignano la serata evento di Alleanza Riformista, durante la quale sono state raccolte le firme per la presentazione della lista alle prossime elezioni politiche. Ampiamente superata la soglia prevista, oltre 150 le sottoscrizioni: “Un riscontro – commenta Rossano Fabbri – che va anche oltre le nostre più rosee aspettative e che ci dà fiducia, entusiasmo ed energia in vista di un passaggio elettorale che sarà fondamentale per il futuro del Paese”. La lista di AR – di cui parte il Movimento Ideali Socialisti, Noi Sammarinesi, la componente socialista ed Elego – si presenterà alle elezioni nella coalizione “Democrazia e Libertà” insieme al Pdcs.

