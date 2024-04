VERSO IL 9 GIUGNO Alleanza Riformista svela il simbolo per le prossime elezioni politiche In lista, entra anche Elego, con Mis, Noi Sammarinesi e componente socialista. Confermata la coalizione con il Pdcs. Valori di riferimento: libertà, democrazia, sostenibilità e solidarietà. Attenzione a fasce deboli, sanità, riforme istituzionali

Con la presentazione del simbolo della lista, ufficializzato l'ingresso di Elego in Alleanza Riformista, insieme a Movimento Ideali Socialisti, Noi Sammarinesi e la componente socialista: “Elego ha deciso di far parte di questa alleanza – dichiara Giovanna Cecchetti – perché dopo mesi di incontri e confronti, abbiamo trovato condivisione sulle idee e i programmi. Ovviamente, questo, è stato facilitato dal fatto che le componenti provengono dalla stessa matrice, che è quella socialista, riformista e liberale. Siamo convinti di poter essere di sprone per le riforme e le sfide della prossima legislatura, sempre con un occhio di riguardo alle fasce più deboli alle quali dedicheremo massima attenzione”.

Libertà, democrazia, sostenibilità e solidarietà i valori su cui poggia il progetto politico, dichiara Gian Nicola Berti che precisa come si stia già lavorando al programma insieme alla Dc, con cui AR si presenterà in coalizione. “Siamo disponibili a fare ragionamenti, nell'interesse del Paese, senza escludere nessuno – aggiunge – mettendo da parte le questioni personali”. Dunque una politica che punti alla condivisione e non alla divisione. “Non più tardi di 20 giorni fa – sottolinea Alessandro Mancini – Alleanza Riformista aveva lanciato il progetto di una grande coalizione. Credevamo che fosse una soluzione importante, con cui la politica faceva un passo indietro e si metteva a disposizione per gli interessi veri del Paese. Ci siamo resi conto che purtroppo, probabilmente anche per i tempi, non è possibile e quindi il percorso va avanti con la Democrazia Cristiana”.

Rossano Fabbri si dichiara orgoglioso ed emozionato per l'accordo raggiunto tra tutte le componenti di AR. Un lavoro di sintesi su linee programmatiche per una legislatura, la prossima, che – afferma – dovrà anche dare risposte ai problemi delle famiglie che stanno vivendo un periodo difficile per il caro-vita. La volontà è dunque quella di promuovere uno sviluppo che rispetti l'identità sammarinese e rafforzi le relazioni internazionali, procedendo nel processo di integrazione europea. Grande attenzione inoltre alla sanità, per farla tornare un fiore all'occhiello di San Marino, al territorio, al decoro urbano, alle politiche abitative e alle riforme istituzionali per modernizzare il Paese.

