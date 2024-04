Alleanza Riformista: "Un Anno Insieme"

Alleanza Riformista: "Un Anno Insieme".

Alleanza Riformista ricorda, il 14 aprile 2023, il primo incontro: più di trecento persone unite “dal desiderio – scrivono in una nota- di supportare un nuovo progetto politico. Da quel giorno, molti altri ci hanno raggiunto, portando nuove idee e energia. Abbiamo condiviso successi e affrontato insieme le sfide, crescendo in forza e unità. Ogni difficoltà ci ha insegnato e preparato a presentare con convinzione le nostre proposte”. Nel ringraziare chi ci ha creduto e chi sostiene, AR ricorda “la nostra visione per una comunità inclusiva e prospera guida ogni nostra azione”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: