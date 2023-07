Alleanza Riformista verso la Costituente: in un accordo, fissa tappe e regole

Verso il partito unico, Alleanza Riformista segna gli step temporali e di sostanza in un accordo siglato dalle tre anime – Noi Sammarinesi, Movimento Ideali Socialisti e la componente socialista-riformista dei consiglieri Alessandro Mancini e Giacomo Simoncini. Partito unico dei liberaldemocratici e dei riformisti che vogliono sia di “chiara ispirazione moderata, riformista – scrivono - aperta a tutte le forze e le energie civiche che si riconoscano nei valori tradizionali della Repubblica”. Verso l'Assemblea Costituente del partito del 21 ottobre, fissate chiare tappe e regole. Al lavoro il gruppo incaricato di produrre, entro il 2 settembre, il materiale che sarà alla base della Costituente: proposta di statuto, tesine programmatiche, Manifesto Costitutivo e simbolo del partito. Entro il 22 settembre, le 3 componenti convocheranno le Assemblee per discutere quel materiale e nominare i rispettivi delegati. Saranno in termini paritari e potranno essere individuate anche figure o gruppi esterni alle tre componenti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: