Allerta furti: dal PSD proposte per potenziare la capacità operatività della Gendarmeria Il Partito insiste sul valore della sicurezza; anche in vista dell'Accordo con Bruxelles, e la “maggiore apertura” del Paese

Allerta furti: dal PSD proposte per potenziare la capacità operatività della Gendarmeria.

Sull'allerta furti l'intervento del PSD, che sottolinea come la sicurezza sia “un valore che va tutelato e rafforzato”, specie con l'avvicinarsi dell'Accordo UE e il conseguente aumento dei flussi. In un comunicato un ringraziamento a Guardia di Rocca, Polizia Civile e Gendarmeria. Riguardo quest'ultima – viste le “funzioni centrali di sorveglianza”, prevenzione e repressione dei reati – si avanzano una serie di proposte per potenziarne la capacità operativa. Dalla questione dell'organico, alla necessità di riprendere “il progetto del Polo della Sicurezza di Valdragone”. Sollecitata poi la dotazione di “tecnologie all'avanguardia”; il PSD chiede inoltre sia garantita una “maggiore autonomia amministrativa e finanziaria”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: