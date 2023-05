Alluvione, Segreteria Esteri: San Marino al fianco delle amministrazioni delle aree coinvolte dall’alluvione

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, fa sapere, con un comunicato stampa, di aver contattato il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Da Beccari la conferma della vicinanza di istituzioni e cittadini con le zone. limitrofe al territorio sammarinese, colpite dalla recente alluvione.

"La catena degli interventi solidali partita da San Marino – riporta la Nota a firma del Segretario di Stato - è stata ed è forte e reattiva; tanti sono i nostri giovani che sono accorsi per prestare i primi soccorsi nelle aree alluvionate. A fronte di questa fraterna attestazione di vicinanza, - prosegue Beccari - anche le Istituzioni vogliono poter intervenire efficacemente. Il Segretario agli esteri conclude esortando Bonaccini a considerare San Marino parte integrante di questo territorio e amichevolmente al suo fianco per offrire aiuti in loco o accoglienza in territorio.