Amadei del Comites incontra Brigliadori sulle tematiche legate ai frontalieri

Amadei del Comites incontra Brigliadori sulle tematiche legate ai frontalieri.

L'ex capitano di Castello di Serravalle, Vittorio Brigliadori, inizia una nuova avventura politica e lo fa candidandosi nella lista Jamil alle prossime amministrative di Rimini. In quest' ottica ha incontrato a Domagnano il Vice presidente del Comites Alessandro Amadei sulle criticità maggiori relative al rapporto tra i frontalieri riminesi e italiani in generale e la Repubblica. Come la fiscalità, la fruizione dei servizi sanitari, problematiche aggravate dal Covid. C'è la necessità di creare un osservatorio permanente Rimini-San Marino sul tema del frontalierato e il potenziamento del Consiglio Interregionale tra San Marino - Emilia Romagna -Marche.

[Banner_Google_ADS]



Al centro del confronto anche l'esigenza di creare una uniformità di trattamento nei rapporti tra frontalieri e stati interessati in linea con quelli già esistenti in altri contesti come Svizzera e Francia, nel rispetto delle normative internazionali. Vittorio Brigliadori, quale presidente dell’associazione culturale per la cooperazione tra la Riviera di Rimini e San Marino, ha confermato la sua disponibilità a proporsi come figura di raccordo per intraprendere un nuovo percorso di collaborazione per la risoluzione delle criticità. L’avvocato Amadei ha preso atto e ribadito la disponibilità del Comites a percorrere questa nuova strada auspicando che anche la politica attraverso l’impegno di chi la rappresenta possa dare risposta in tempi brevi e un nuovo impulso al dibattito.



I più letti della settimana: