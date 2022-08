Amazon, la Segreteria Finanze a D-ML: "E' questione di sovranità del dato digitale che non va affrontata a cuor leggero”

Sulla questione Amazon arriva la replica della Segreteria di Stato per le Finanze, alla quale sarebbe attribuito il “maldestro approccio” cui fa riferimento la nota di DOMANI - Motus Liberi. “Proprio il Segretario di Stato di D-ML con delega al Commercio – affermano dalle Finanze - dovrebbe essere il primo interessato a garantire la corretta concorrenza a tutela di tutte quelle attività locali che vendono gli stessi prodotti offerti da Amazon, avendo però già investito sul territorio e pagando regolarmente la monofase.

Tutt’altro tema – aggiunge la Segreteria Finanze - è invece quello del “percorso di transizione digitale” e dei “servizi IT del Paese”. Questo tema non è un tema fiscale ma piuttosto di “sovranità del dato digitale”. La riflessione e la valutazione dell’impatto di collocare i dati su un territorio dove la Repubblica non ha giurisdizione, ma lo ha l’altro territorio, - rimarcano - non può essere presa a cuor leggero. Diverso – conclude la nota - sarebbe agire affinché Amazon prendesse in seria considerazione la creazione di una logistica digitale in Repubblica per prestare i propri servizi alle imprese, al settore finanziario, alla PA e magari sviluppando la creazione di “ambasciate digitali” che possano garantire uno stato giuridico certo di “sovranità del dato digitale”.