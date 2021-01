Ambasciatore Eisemberg saluta Italia e San Marino "I sammarinesi rimarranno nel mio cuore"

Ambasciatore Eisemberg saluta Italia e San Marino "I sammarinesi rimarranno nel mio cuore".

"L'Italia e gli Stati Uniti condividono una lunga storia di valori libertà, democrazia. Siamo uniti soprattutto in tempi di crisi. Uniti affrontiamo una pandemia terribile e uniti prevarremo. Sappiamo che le nostre nazioni sono più forti quando lavoriamo insieme". Così l'Ambasciatore Usa in Italia Lewis Eisemberg saluta l'Italia, a fine mandato, in un videomessaggio postato su twitter. In un secondo tweet, nel profilo dell'Ambasciata Usa, il diplomatico ringrazia la Repubblica di San Marino e i sammarinesi per la lunga storia di amicizia e collaborazione: Rimarranno nel mio cuore.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});









I più letti della settimana: