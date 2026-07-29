"America, go away!": il viaggio nell'America di Trump diventa un appello all'Europa

Nel servizio l'intervista a Sara Lucaroni

La libertà si conquista. Ma soprattutto si difende. È da questa idea che, alla Festa del 28 luglio, prende forma la presentazione di "America, go away!", della giornalista Sara Lucaroni. Un incontro che affida ai giovani il compito di riflettere sul presente, con gli interventi di Tommy Fantini di Gen-SM ed Emily Lazzari di Generazione Libera.

Il libro è un viaggio nell'America di Donald Trump, ma soprattutto un'analisi di come populismo, il potere delle tecnocrazie finanziarie e digitali, disinformazione e attacco ai diritti possano travolgere anche le democrazie europee. Dalla brutalità delle politiche migratorie ai conflitti internazionali, dal caso Epstein a Gaza, fino al movimento MAGA: un mosaico che, secondo l'autrice, racconta la crisi del cosiddetto "sogno americano".

Dunque, come difendersi? “Ci si può difendere intanto conoscendo esattamente l'autoritarismo, i venti sovranisti, quello che le destre-destre vorrebbero fare alla democrazia che è ritenuta obsoleta, quello che la tecnodestra statunitense della Silicon Valley sta cercando di attuare, ovvero la sorveglianza, il controllo, la gestione dei dati, le persone come numeri, un mondo assolutamente distopico”, risponde Sara Lucaroni. “Quindi contro chi vuole distruggere la democrazia, che è vero che costa fatica, ma è costato fatica anche averla in termini di libertà, di diritti, bisogna credere ai grandi valori che alla fine la costituiscono la democrazia, che sono l'uguaglianza, la sicurezza, la libertà, la comunità, la solidarietà. Tutti valori che Trump considera valori da sfigati”.

Quella che per decenni è stata il punto di riferimento dell'Occidente appare oggi profondamente cambiata. E proprio per questo il libro non vuole limitarsi alla denuncia. L'obiettivo è capire cosa sta accadendo per evitare che gli stessi meccanismi attecchiscano anche in Europa. “È vero che siamo molto legati a quell'immagine dell'America che ci libera, che esporta la democrazia e abbiamo creduto che la esportasse in tutto il mondo. Abbiamo parlato finora di conflitti e di guerre assolutamente senza senso, spesso opportunistiche, in nome della superiorità dell'Occidente, che hanno fatto dei disastri incredibili. Io cito il Vietnam, l'Afghanistan, l'Iraq, ma adesso anche l'Iran e lo vediamo proprio adesso nelle nostre tasche, col caro energia. Quindi, no, non è più quell'America lì, forse non lo è mai stata e credo che ci serva una consapevolezza diversa. Dobbiamo, come Europa, credere veramente in noi stessi, credere ai valori che l'Europa, ad esempio, l'hanno costituita e porci come una forza nuova, politica ed anche economica che è in grado di contrastare quell'egemonia, un'egemonia a cui abbiamo sempre creduto, alla quale ci siamo sempre affidati anche in termini di sicurezza. È il momento di diventare grandi e di credere veramente a quei valori che ci hanno fondato”.

Una riflessione che si intreccia con il significato stesso del 28 luglio. Perché celebrare la caduta del fascismo non significa soltanto ricordare il passato, ma interrogarsi sul presente e sulle nuove forme con cui possono manifestarsi autoritarismo e compressione delle libertà. Un messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni: la democrazia non è mai definitiva. Va conosciuta, custodita e difesa, ogni giorno.







