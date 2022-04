Ammissibile il Sindacato all'ex Reggente Simoncini. Uds: "Un bene che vengano appurati i fatti"

Il Sindacato della Reggenza è ammissibile. Promosso nei confronti dell'ex Capo di Stato Giacomo Simoncini, era stato presentato dall'Unione Donne Sammarinesi lo scorso 14 aprile. La decisione del Collegio Garante, datata 22 aprile, è stata notificata oggi. L'azione di Sindacato riguarda presunte molestie sessuali ai danni di una dipendente tra le mura di Palazzo Pubblico mentre Simoncini ricopriva l’incarico di Capitano Reggente. Da qui la richiesta dell'Unione Donne Sammarinesi di fare chiarezza, non solo per preservare l'Istituto Reggenziale da atti che ne offendano l’onorabilità e il prestigio, ma anche in difesa della dignità delle donne, “affinché nessuna si senta abbandonata in caso di molestie”.

La vicenda – lo ricordiamo - era emersa a pochi giorni dalla fine del mandato Reggenziale. Il primo Aprile, tornato libero cittadino, Simoncini aveva affermato in una nota di non aver fatto nulla di male, e di essere pronto a tutelare la sua onorabilità e reputazione, parlando di illazioni, malignità e speculazioni politiche.

Oggi, quindi, si aggiunge un nuovo tassello. Decisa l'ammissibilità del Sindacato, ora il Collegio dovrà valutare nel merito. Gli avvocati di entrambe le parti hanno 20 giorni, a decorrere da venerdì scorso, per presentare memorie e deduzioni.

UDS ricorda che diverse sue fondatrici ed aderenti hanno onorato nel corso degli anni l’alta carica della Suprema Magistratura e "hanno servito in modo irreprensibile la Repubblica, alla pari di tante altre donne e uomini che nei secoli si sono succeduti sull’altissimo scranno dell’Ecc.ma Reggenza. “Viviamo tempi terribili – scrive l'associazione - nei quali la violenza contro le donne, invece di essere eliminata per sempre, emerge con sempre maggior virulenza. Con la massima serenità e pacatezza riteniamo quindi un bene che vi sia occasione di appurare i fatti e tutelare le eventuali vittime, con tutti gli strumenti che la legge ci mette a disposizione”.

