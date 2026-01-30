COMMISSIONE CONGIUNTA ESTERI E FINANZE Ampliamento aviosuperficie di Torraccia: primo round in aula La maggioranza deposita un odg per la definizione di un progetto complessivo entro giugno. Documento alternativo di Dml. Pedini Amati ribadisce la disponibilità al finanziamento da parte del fondo sovrano saudita

Ampliare o no l’aviosuperficie di Torraccia, asfaltando la pista e allungandola fino a 900 metri per consentire l’atterraggio anche di piccoli jet? Accettare o no la disponibilità del Fondo Sovrano dell’Arabia Saudita, pronto a finanziare il progetto – insieme ad altre opere infrastrutturali – con 29 milioni di euro a un tasso dell’1,5% per 18 anni? Questi i nodi al centro del dibattito aperto in commissione consiliare congiunta esteri-finanze dal Segretario di Stato Federico Pedini Amati che ha ricordato come, dal 2021, su mandato del Congresso di Stato, siano stati avviati e coltivati i rapporti istituzionali con l’Arabia Saudita, fino al 31 dicembre 2025 con il parere favorevole dell’Avvocatura dello Stato sulla conformità dell'eventuale finanziamento alle norme sammarinesi.

Il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci ha sottolineato che sul progetto dell’aviosuperficie sono già stati effettuati espropri e stanziati 3,6 milioni di euro, esprimendo quindi un orientamento favorevole allo sviluppo dell’infrastruttura, ma ribadendo la necessità di coinvolgere i residenti dell’area attraverso una sorta di “patto territoriale”. Il Segretario alle Finanze Marco Gatti ha chiarito che l’intera operazione dovrà essere definita e regolata da una legge ad hoc, escludendo al contempo che l’eventuale finanziamento saudita possa avere ricadute geopolitiche negative.

Dall’opposizione, Repubblica Futura ha criticato il metodo adottato dal Governo, giudicato dilettantistico, evidenziando l’assenza di un progetto definito e di uno studio geologico sull’ipotesi di estensione della pista fino a 900 metri. Rete ha invece posto con forza il tema della sicurezza, richiamando le preoccupazioni dei residenti e la necessità di una gestione professionale dell’aviosuperficie, con controlli rigorosi del traffico aereo e dell’area, oggi ritenuti insufficienti. Domani Motus Liberi ha sollevato interrogativi sulle dinamiche interne alla maggioranza, chiedendo chiarimenti su chi stia ostacolando l’ampliamento dell’infrastruttura, rispetto al quale anche Dml si dichiara sostanzialmente favorevole.

I partiti di maggioranza hanno sottoscritto un ordine del giorno che impegna il Governo a completare entro il 2027 l’asfaltatura e l’allungamento della pista fino a 600 metri e a presentare, entro il prossimo mese di giugno, un progetto complessivo con pista fino a 900 metri, ma senza alcun aggravio del debito pubblico. Previsto anche un confronto strutturato con i residenti della zona e del Castello di Domagnano, attraverso incontri pubblici e strumenti informativi trasparenti. Anche Domani Motus Liberi ha depositato un proprio ordine del giorno, chiedendo un piano Paese di sviluppo pluriennale, l’istituzione di un tavolo di confronto tra maggioranza, opposizione e parti sociali e la definizione del rapporto con gli investitori esteri coinvolti, inclusi quelli del fondo sovrano dell’Arabia Saudita. I due documenti saranno sottoposti al voto in una prossima commissione congiunta.

