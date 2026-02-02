Ampliamento aviosuperficie, Pedini Amati: "Governo intende realizzare il progetto"

L'intervista al segretario Federico Pedini Amati

L'ampliamento dell'aviosuperficie s'ha da fare. All'indomani della Commissione congiunta dedicata al progetto per Torraccia, il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati, ricorda l'importanza di portare a compimento l'opera, in primis, per la messa in sicurezza dell'area. Poi le opportunità economiche e turistiche legate all'allungamento fino a 900 metri, per consentire l'atterraggio di piccoli jet.

"Questo progetto - rimarca il segretario al Turismo - non è il progetto di Pedini, di Ciacci o di Gatti. Abbiamo consegnato tre relazioni. E' il progetto che vuole il Governo, così come il possibile investimento. Quindi il Governo è d'accordo sul fare questa opera".

"In tutti i programmi di Governo degli ultimi quattro esecutivi - sottolinea Pedini Amati - c'era la messa in sicurezza e, comunque, l'asfaltatura. Un dato è certo: tutta l'Aula in Commissione, maggioranza e opposizione, era d'accordo per andare avanti con la messa in sicurezza dell'aviosuperficie. Parlando chiaramente con i cittadini, spiegando loro nel dettaglio cosa si vuole fare, parlando con il comitato contrario". In merito ai costi: "Da una parte c'è un capitolo di bilancio che prevede 3 milioni e mezzo, ma l'opera ne costa 5".



In Aula si è discusso della possibilità di finanziamento per 29 milioni a un tasso dell'1,5 per cento in 18 anni da parte del fondo sovrano saudita. Alla fine si è arrivati a un ordine del giorno della maggioranza per definire un progetto complessivo entro giugno. Dall'opposizione, l'odg di Domani Motus Liberi che chiede un piano Paese di sviluppo. "L'ordine del giorno - spiega Pedini Amati - va nella direzione di prevedere una legge di spesa, però tenendo conto di un importo di 5 milioni, quindi non quello solamente da 3,5".

Sempre da Motus interrogativi sulle dinamiche interne in maggioranza, con la richiesta di chiarimenti su chi stia ostacolando l'ampliamento. "Lo vedremo - risponde il segretario -. Avremo degli incontri prossimamente. Se qualcuno sarà contrario a qualcosa, è il momento di dirlo".

Nel servizio l'intervista a Federico Pedini Amati (segretario di Stato Turismo)







