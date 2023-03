Ancora parità sull'Istanza 'Istanbul': si voterà per la terza volta

Per la seconda volta il Consiglio si è diviso esattamente a metà - 20 favorevoli e 20 contrari - sull'Istanza d'Arengo affinché tutte le forme di violenza sulle donne delineate nella Convenzione di Istanbul siano previste nella legislazione sammarinese. Oggi l'istanza sarà dunque di nuovo posta in votazione all'avvio dei lavori poi l'aula sarà impegnata coi numerosi decreti in attesa di ratifica.

Passato ieri sera il 38, in tema di occupazione, con gli emendamenti portati dalla Segreteria al Lavoro. “Abbiamo migliorato il testo inserendo anche alcune deroghe – precisa il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini - e ritengo di aver svolto in maniera avveduta il mio compito recepito dal legislatore”. In attesa di ratifica, in giornata, il decreto per l'istituzione della Commissione Mista per la valorizzazione del processo di integrazione con l'Unione Europea.