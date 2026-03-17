Ancora scontro su banche, giustizia e trasparenza. Ciacci: “Serve un piano B per Banca di San Marino”

Dopo nomine e Istanze d'Arengo, il clima in Consiglio è tornato caldo nel comma Comunicazioni su giustizia, sistema bancario e trasparenza dell’azione di governo. Al centro anche il tema del caro energia e le tensioni internazionali. Ad aprire il confronto è stata Carlotta Andruccioli (D-ML), che ha criticato il progetto di legge della maggioranza sulla commissione d’inchiesta: “Trovo per certi aspetti vergognoso che abbiate previsto una commissione non paritetica. Di cosa avete paura?”. L’esponente di opposizione ha inoltre chiesto chiarezza sulle responsabilità politiche legate alla vicenda dei cosiddetti “soggetti bulgari”.

Tra gli interventi più duri quello di Gian Matteo Zeppa (Rete), che ha denunciato "una cosa schifosa accaduta recentemente a San Marino”. Zeppa ha parlato di un uomo condannato a oltre due anni di prigionia per lesioni aggravate e violenza contro la compagna, sottolineando che "l’Avvocatura dello Stato, che doveva rappresentare l’Authority Pari Opportunità costituitasi parte civile, non si è presentata in tempo al processo”. Il consigliere ha parlato di "povertà istituzionale e civica che fa ribrezzo, dimostra l’incapacità di chi dovrebbe tutelare lo Stato e le donne molestate”. Zeppa ha inoltre chiesto "se questo dipendente pubblico sia stato almeno sospeso come prevede la legge”.

Intervento molto critico anche da parte di Enrico Carattoni (Repubblica Futura), che ha attaccato la gestione della commissione d’inchiesta e più in generale l’azione della maggioranza. Il consigliere ha parlato di “un progetto approvato con procedura d’urgenza ma che sarà efficace forse dal gennaio 2027”, sostenendo che “non si danno risposte alle tematiche emerse”. Carattoni ha poi rivolto un affondo al segretario Dc Gian Carlo Venturini, affermando che “in questo Paese c’è ormai una sorta di guida suprema” che “deve mettere costantemente l’ultima parola su tutto”. Nel merito della commissione, ha criticato una composizione “non paritetica” e la mancanza di obblighi stringenti, sostenendo che “si vuole buttare tutto a mucchio pur di non fare chiarezza”.

Immediata la replica di Gian Carlo Venturini (Pdcs), che ha respinto le accuse ribadendo la linea della maggioranza. Il consigliere ha chiarito che “la commissione di inchiesta, avendo gli stessi poteri della magistratura, non si può e non si deve sovrapporre al lavoro del tribunale”, spiegando che la scelta di posticiparne l’avvio è “un atto di responsabilità”. Venturini ha inoltre difeso la composizione dell’organismo, affermando che “deve essere rappresentativa della volontà popolare” e respingendo le critiche sulla mancata parità come “un’assurdità”.



Sempre dalla maggioranza, Giuseppe Maria Morganti (Libera) ha invece richiamato ai "poteri economici che si contrastano vicendevolmente, spesso superiori alla forza della politica”. Morganti ha collegato la vicenda della Banca di San Marino a queste dinamiche, sottolineando che “queste lotte di potere hanno causato gravi perdite all’erario” e invitando la politica a “riprendere il proprio ruolo in piena autonomia”.

Nel dibattito è intervenuto anche il Segretario di Stato Matteo Ciacci, che ha difeso l’operato del governo e rilanciato sulla tutela del sistema bancario. Ciacci ha evidenziato la necessità di evitare interferenze e conflitti tra poteri, sottolineando che “se cadiamo negli interessi particolari rischiamo un deficit reputazionale enorme”. Il Segretario ha quindi indicato la necessità di una strategia alternativa per tutelare Banca di San Marino: “Se non vi sono interlocutori validi, serve un immediato e fortissimo piano B in cui lo Stato e la Banca Centrale facciano la loro parte per proteggere la Banca di San Marino e l’intero sistema bancario”.

A proposito di sistema bancario, il Consiglio ha anche nominato due membri del Consiglio Direttivo della Banca Centrale. Si tratta dell'avvocato Massimo Mancini, indicato dal Pdcs, e del dott. Giuseppe Sopranzetti indicato dal Psd.



Nel corso del dibattito è intervenuto anche il Segretario agli Esteri Luca Beccari, che ha aggiornato l’aula sull’accordo di associazione con l’Unione Europea, affermando che “i lavori procedono secondo la tabella di marcia” e che “la decisione del Coreper dovrebbe arrivare ad aprile”. Beccari ha inoltre chiarito le interlocuzioni con esponenti bulgari, sottolineando di non aver registrato “alcuna ostilità verso la Repubblica di San Marino”.

Spazio anche al tema economico, con Carlotta Andruccioli che ha richiamato l’attenzione sul caro energia e sulle ricadute per le famiglie. In risposta, Ciacci ha annunciato un intervento immediato, spiegando che “è stato adottato un decreto per incrementare di cinque centesimi lo sconto Smac sui carburanti”.

Infine, tra le nomine approvate, ha acceso il dibattito quella di Roberto Sergio, già direttore di San Marino Rtv e della Rai, nel Consiglio di amministrazione di Poste San Marino. Giovanni Maria Zonzini (Rete) ha sollevato dubbi sulla compatibilità, chiedendo chiarimenti sul profilo del candidato. Emanuele Santi (Rete) ha espresso perplessità sulla disponibilità di tempo, osservando che “non credo che questi siano ruoli in cui si possa andare a tempo perso”. Il Psd, che ha proposto la nomina, ha difeso la scelta. "Non vi è alcuna incompatibilità” ha assicurato Silvia Cecchetti, aggiungendo che il candidato possiede “tutte le competenze necessarie per far parte dell’organismo”. Sulla stessa linea Luca Lazzari, che ha difeso la scelta spiegando che “in Italia e in altri Paesi è normale che manager di aziende partecipate possano ricoprire più incarichi”, purché non vi siano conflitti di interesse. Lazzari ha inoltre evidenziato che la proposta non è stata imposta, ma condivisa, e ha sottolineato i risultati ottenuti da Sergio alla guida di RTV, parlando di “una gestione capace di risanare il bilancio e generare utili”, elementi che secondo la maggioranza possono rappresentare un valore aggiunto anche per Poste. La nomina è stata approvata con 25 voti a favore.







