Andrea Ciavatta giura come membro di Giunta di Serravalle

Solenne giuramento a Palazzo Pubblico, davanti ai Capitani Reggenti, Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, e al Segretario agli Interni, Elena Tonnini, per il nuovo membro della Giunta di Serravalle, Andrea Ciavatta, che subentra a Giovanni Ragini, morto lo scorso aprile. Di lui rinnova un ricordo sentito il Capitano di Castello, Roberto Ercolani, che richiama il lavoro di una Giunta eterogenea, ma sin da subito coesa nel perseguire gli obiettivi, per il bene di Serravalle. Parla di Andrea Ciavatta come di una ottima risorsa per il Castello, già coinvolto in maniera proattiva nei lavori dell'Amministrazione.

