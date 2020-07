COMMISSIONI ANTIMAFIA Andrea Zafferani: da membro Commissione Anticrimine italiana chieste informazioni su situazione giustizia sul Titano

Andrea Zafferani: da membro Commissione Anticrimine italiana chieste informazioni su situazione giustizia sul Titano.

Andrea Zafferani, presente a Roma nella delegazione sammarinese, sottolinea come la riunione si sia svolta “in un clima propositivo; da parte del Presidente della Commissione Antimafia italiana – continua - sono giunte idee operative in linea con quanto da noi auspicato per una migliore collaborazione fra le due Commissioni che speriamo di poter implementare, magari anche realizzando protocolli operativi specifici di lavoro congiunto”. “Da segnalare – aggiunge Zafferani – che uno dei membri della Commissione italiana ha chiesto di avere informazioni sui recenti accadimenti in materia di giustizia, di cui aveva avuto notizia tramite i giornali, in particolare su quanto avvenuto in Consiglio Giudiziario Plenario, allo scopo di comprendere gli eventi ed il motivo per cui la politica ha preso certe scelte sulla Magistratura”.



I più letti della settimana: