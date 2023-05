Andreas Schwab (PPE): “Includere San Marino per un approccio comune alle emergenze”

L'intervento di Andreas Schwab

Se ne è parlato di recente in Commissione Esteri: si chiama SMEI - strumento per le emergenze nel mercato unico - proposto dalla Commissione Europea, che con un emendamento punterebbe ad includere anche San Marino e altri Piccoli Stati alle procedure di appalto congiunte di risorse. Relatore è il deputato del PPE Andreas Schwab, che spiega le finalità dello Strumento.

La proposta della Commissione Europea vuole assicurare che le frontiere non saranno più un problema per la gente, in caso di emergenza. Così, vogliamo organizzarci in Europa in un modo da avere un passaporto digitale per la gente che deve viaggiare. Vogliamo anche avere un sistema più rapido e più adatto per il controllo dei beni che passano le frontiere. Per esempio, verdura e frutta che nell'emergenza passata, con il Covid, non erano più disponibili perché gli Stati membri avevano chiuso le dogane. Ma anche un altro elemento: per assicurare una migliore distribuzione dei vaccini dobbiamo fare qualcosa per integrare anche gli Stati, come San Marino, che non fanno parte dell'Unione Europea, ma hanno bisogno del nostro aiuto per sopravvivere nella crisi. E così facciamo del nostro meglio per rispondere alla sfida che ha rappresentato questa crisi. Per me è stata proposta della Commissione Europea è molto importante perché io rappresento una circoscrizione che, ad Ovest confina con la Francia, a sud confina con la Svizzera. E in questa zona la gente ha avuto tanti problemi durante il Covid, perché non potevano più viaggiare, non potevano più incontrarsi, anche le famiglie che non potevano più vedersi. E' stato un grande problema e volevamo risolvere, visto che la Svizzera non fa parte dell'Unione Europea. Io come relatore volevo proporre che Stati come la Svizzera, San Marino e altri possono far parte di un approccio comune per far fronte ad ogni emergenza futura. In queste situazioni dobbiamo lavorare assieme nell'interessi dei nostri cittadini. Penso anche ai vaccini: bisognerebbe integrare nel sistema europeo la Svizzera, San Marino e altri.

Nel video, l'intervento del deputato PPE al Parlamento Europeo, Andreas Schwab