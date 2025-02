Andrej Ceccoli (PSD) al Congresso "Sinistra per Israele, due popoli due Stati"

Andrej Ceccoli, in rappresentanza del Partito dei Socialisti e dei Democratici, ha partecipato al Congresso nazionale di “Sinistra per Israele, due popoli due Stati” a Roma l’8 e 9 febbraio. Il congresso ha ribadito, anche con il voto di Ceccoli, il sostegno alla soluzione dei due Stati per garantire pace e stabilità in Medio Oriente. Nel dibattito, spiega il PSD nella nota, è stato sottolineato il diritto di Israele a esistere in sicurezza e l’aspirazione del popolo palestinese a uno Stato indipendente, libero dal terrorismo e dalle ingerenze iraniane. Pur riconoscendo la legittimità di Israele nel contrastare organizzazioni come Hamas, Hezbollah e gli Houthi, è stata criticata la deriva estremista del governo Netanyahu, considerato un ostacolo alla pace. Il PSD ha espresso sostegno alla parte progressista e laica della politica israeliana e ha annunciato l’intenzione di costituire una sezione sammarinese dell’Associazione per promuovere il dialogo tra israeliani e palestinesi.