Annual Meetings: soddisfazione dei Segretari di Stato Gatti e Fabbri

La missione sammarinese a Washington si è conclusa con risultati di rilievo strategico, secondo quanto riferito in una nota congiunta della Segreteria di Stato per le Finanze e della Segreteria di Stato per l’Industria. I Segretari di Stato Marco Gatti e Rossano Fabbri hanno rappresentato la Repubblica agli Annual Meetings del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, ottenendo un ampio riconoscimento per il percorso di risanamento economico e per la solidità del sistema finanziario. Nel comunicato, le due Segreterie evidenziano come “la fiducia internazionale nell’architettura economico-finanziaria sammarinese” si sia consolidata, anche grazie agli apprezzamenti espressi dai vertici del FMI, tra cui il vicedirettore operativo Kenji Okamura e il direttore del Dipartimento Europeo Alfred Kammer. “La credibilità acquisita – ha dichiarato Gatti – è un fattore propulsivo per i prossimi obiettivi: l’emissione del nuovo eurobond e il miglioramento del rating sovrano.” Tali progressi, sottolinea la nota, permetteranno di ridurre il costo degli interessi sul debito, liberando risorse preziose per lo Stato e garantendo maggiore sostenibilità finanziaria nel medio periodo. Nel contesto della Banca Mondiale, San Marino ha inoltre rafforzato il proprio ruolo tra i piccoli Stati innovatori, portando un contributo concreto sul tema della transizione digitale e della green economy.

Il Segretario Rossano Fabbri ha ribadito la volontà del Governo di puntare sull’intelligenza artificiale come acceleratore di produttività, con l’obiettivo di digitalizzare i processi amministrativi e sostenere la competitività del sistema imprenditoriale. La strategia sammarinese – si legge nella nota – punta anche a incentivare gli investimenti in tecnologie sostenibili, formazione digitale e finanza verde, per creare un modello di crescita dinamico, equo e durevole. La missione a Washington ha anche permesso di intensificare il dialogo con il Principato di Andorra sull’Accordo di Associazione con l’Unione Europea e di firmare l’Accordo contro le doppie imposizioni con la Georgia, descritto come “un tassello fondamentale per attrarre investimenti e rafforzare la rete fiscale internazionale del Paese.” Le Segreterie concludono che “la conoscenza approfondita della realtà sammarinese emersa a Washington conferma che la Repubblica è sulla rotta giusta”, con attese di risultati concreti nel medio periodo e un rinnovato riconoscimento del suo ruolo nel contesto globale.







