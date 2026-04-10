Antenna e nuova sede RTV, RF attacca il Governo: "Disagi per i dipendenti e nessuna pianificazione"

Repubblica Futura denuncia una gestione “spannometrica” delle opere pubbliche a San Marino, prendendo spunto dalla lettera del Dg di San Marino RTV sulla situazione “insostenibile” legata ai lavori per l'installazione di una antenna 5G a ridosso dell'ingresso della emittente, lavori impattanti su ambiente e attività, chiedendo pertanto l'apertura di un tavolo per ragionare su un trasferimento urgente in altra sede. RF parla di assenza di pianificazione e di mancato rispetto di sicurezza e buon senso.

Esprime solidarietà ai lavoratori della RTV, costretti a operare tra cantieri e disagi. Preoccupazione anche per i costi di una nuova sede, interamente a carico dello Stato. Dubbi sulla sostenibilità finanziaria e sull’assenza di un piano chiaro da parte del Governo. La forza di opposizione accusa infine l’esecutivo di immobilismo e cattiva gestione delle risorse pubbliche.







