Anticorruzione, nuova intesa tra Segreteria Interni e Anac sui contratti pubblici

Digitalizzazione, vigilanza e regolazione dei contratti pubblici: sono gli ambiti del nuovo memorandum d'intesa sottoscritto tra la Segreteria di Stato agli Interni e l'Anac, autorità nazionale anticorruzione italiana. Un accordo che il segretario Andrea Belluzzi ha definito in conferenza stampa "un passaggio importante in vista della firma dell'Accordo di Associazione", oltre che un segnale positivo per la visione di San Marino dall'esterno.

"Amplia un memorandum esistente dal 2016 nella direzione della collaborazione tra la nostra Funzione Pubblica e l'autorità nazionale anticorruzione per quello che riguarda tutte le attività di implementazione che dovremo fare in materia di appalti pubblici e di trasparenza: dovremo portare avanti una riforma sugli appalti che recepisca le direttive appalti dell'Unione Europea. Inoltre c'è la condivisione di applicativi informatici per far sì che le nostre amministrazioni sostanzialmente parlino la stessa lingua", afferma il titolare degli Interni. L'obiettivo è garantire che tutte le attività economiche della Repubblica abbiano il "passaporto europeo" per partecipare agli appalti pubblici in tutti i contesti comunitari.

L'intesa, ha detto il presidente dell'ANAC Giuseppe Busia, è un "importante messaggio di vicinanza delle istituzioni italiane" a San Marino e riflette la sempre più intensa attività internazionale dell'Autorità. Prevenire la corruzione, ha affermato, è la garanzia di una buona ed efficiente pubblica amministrazione, e questa collaborazione porterà anche a sperimentare buone pratiche. Con guadagni sia per gli operatori economici che per le stazioni appaltanti.