Antiriciclaggio, AR: “Bene il confronto con i tecnici, ma restano criticità”.

Dopo la ratifica in Aula del decreto in materia di antiriciclaggio Alleanza Riformista ne analizza gli effetti. Plaude al fatto che il provvedimento, molto tecnico, sia stato oggetto di confronto con i professionisti e i soggetti tenuti agli obblighi di adeguata verifica, come il tribunale, quale presupposto per un giusto equilibrio. Tuttavia, non manca di rilevare il permanere di criticità: “Non vengono risolte tutte le problematiche di eccessiva burocratizzazione, così come lo sdoppiamento di attività di soggetti vigilati sulla medesima operazione e – aggiunge – non si valorizza abbastanza il punto cardine della normativa, ispirata all'approccio basato sul rischio”. E guarda a possibili distorsioni, come “il ricorso a professionisti di Paesi membri UE, in cui le regole hanno impatti diversi nell'applicazione della normativa".

