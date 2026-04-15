Antiriciclaggio e contrasto al terrorismo: il Congresso di Stato aggiorna la lista dei “Paesi ad alto rischio”

La revisione periodica dell'elenco dei Paesi ad alto rischio tiene conto delle indicazioni degli organismi internazionali come il GAFI e delle liste dell’Unione Europea. Obiettivo: rafforzare i presidi di sicurezza del sistema finanziario, individuando le giurisdizioni con carenze strategiche nei controlli contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, o che rappresentano potenziali criticità per la stabilità e la trasparenza dei flussi finanziari internazionali.

Nel dettaglio, la nuova classificazione distingue quattro diverse categorie di rischio. Nella prima rientra la Corea del Nord, indicata come Paese con criticità strutturali persistenti e non risolte. La seconda fascia comprende invece Paesi che hanno formalmente riconosciuto le criticità e assunto impegni politici ad alto livello per correggerle, avviando percorsi di collaborazione con gli organismi internazionali: tra questi figurano Iran e Myanmar, inseriti nella cosiddetta “lista di monitoraggio rafforzato”. Una terza categoria include un ampio gruppo di Stati che hanno già intrapreso piani d’azione con il GAFI oppure risultano inseriti nelle liste di sorveglianza dell’Unione Europea. Si tratta di una platea molto ampia che comprende, tra gli altri, Afghanistan, Algeria, Angola, Burkina Faso, Camerun, Costa d’Avorio, Haiti, Kenya, Libano, Siria, Sudafrica, Venezuela e Vietnam, oltre ad altri Paesi che presentano livelli differenti di vulnerabilità nei sistemi di controllo finanziario. Infine, nella quarta categoria rientra la Russia, la cui adesione al GAFI risulta attualmente sospesa, condizione che contribuisce al suo inserimento tra le giurisdizioni considerate ad alto rischio.

Il Congresso informa che l’elenco verrà aggiornato periodicamente in base all’evoluzione dello scenario internazionale, alle valutazioni interne sulla vulnerabilità del sistema finanziario sammarinese e alle informazioni fornite dalle autorità competenti. L’obiettivo è mantenere un sistema di monitoraggio costantemente aggiornato, in grado di rispondere in modo tempestivo alle nuove minacce legate ai flussi finanziari globali.







