APCE, Alice Mina: "Focus sulla questione femminile"

L'intervento di Alice Mina

Lavori della Terza Sessione del 2025 in corso da lunedì scorso e fino a venerdì, con tanti temi oggetti di dibattito, tra i quali, quello legato alla parità di genere. Ce ne parla Alice Mina, membro della Delegazione Consiliare presso l'Assamblea parlamentare del Consiglio d'Europa

"È una sessione che pone un focus importante sulla questione femminile - dice Alice Mina - In tal senso, è stata richiesta l'introduzione di un dibattito con procedura d'urgenza proprio sul tema dei diritti delle donne in Europa, tra progressi e nuove sfide. Non solo, all'ordine del giorno abbiamo un'importante risoluzione sulla partecipazione inclusiva alla vita parlamentare; una risoluzione che prende in considerazione aspetti quali la parità di genere, l'accessibilità, disabilità, politiche inclusive, conciliazione tra vita professionale e vita privata. In ambito di emancipazione femminile, è stato inoltre conferito un importante premio, il premio Vigdís ad un'organizzazione femminile palestinese, Women of the Sun, che ogni giorno dedica la sua attività a sostegno delle donne. Queste sono tematiche di grande rilevanza, che animano il dibattito attuale. L'Assemblea Parlamentare, ancora una volta, si trova a dover riflettere e a proporre azioni comuni agli Stati che appartengono al Consiglio d'Europa".

Nel video, l'intervento di Alice Mina - delegazione sammarinese APCE