CONSIGLIO D’EUROPA APCE: consegnato il premio Havel all'avvocata iraniana Sotoudeh A seguire i lavori la delegazione sammarinese composta dai consiglieri Giulia Muratori e Nicola Renzi fino al 2 ottobre.

È una sessione ricca di impegni quella a cui sta partecipando la delegazione consigliare sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, composta dai Consiglieri Giulia Muratori e Nicola Renzi fino al 2 ottobre.

Tra i primi temi affrontati il dibattito d’urgenza sugli attacchi mirati alla comunità LGBT+ e ai diritti delle persone che vi appartengono in Turchia e la situazione a Ceuta. E poi le crescenti minacce alla Corte Penale Internazionale (CPI) e ai suoi giudici e funzionari, nonché quello dell’effettiva attuazione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) concernenti la Russia. Al centro dei lavori anche il clima: l’Europa infatti è il continente che si scalda più rapidamente.

In apertura c'è stata la consegna del premio Havel per i diritti umani. Riconoscimento che il Consiglio d'Europa da a chi compie azione eccezionali in difesa dei diritti umani consegnato all'avvocata iraniana Nasrin Sotoudeh.

"Questa volta, tra le finaliste, c'erano tre donne di grandissimo valore - commenta Nicola Renzi, delegazione sammarinese APCE - la prima, un'ungherese, Marta Pardavi, ha sempre lottato come avvocato per i diritti degli ultimi, per i diritti di quelle persone che da fuori l'Unione europea cercavano di valicare il confine per entrare. Le altre due sono due iraniane. La prima, Nasrin Sotoudeh, non è potuta venire a ritirare il premio, è lei la vincitrice, e ha dovuto mandare la figlia, per i motivi che potete immaginare, non si è potuta recare a Strasburgo. L'altra, invece, Masih Alinejad, una giornalista forte e fiera, ci ha portato la testimonianza attraverso il suo lavoro di due amiche, una che ha perso un occhio durante gli scontri di piazza per manifestare contro il regime e ha dovuto affrontare proprio questo supplizio".

Nel servizio l'intervista a Nicola Renzi (Delegazione sammarinese APCE)



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