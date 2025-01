Apce: la Georgia lascia l'assemblea. L'intervento di Giovagnoli per San Marino

Nel video l'intervista Gerardo Giovagnoli, delegato San Marino Apce

Rimandata ad aprile. Il Consiglio d'Europa accredita la delegazione georgiana, ma ne limita alcuni diritti, con la promessa di riesaminare la situazione in primavera. Tbilisi ha tempo fino ad allora per dimostrare di aver ripreso il cammino democratico e il processo d'integrazione all'Unione europea. Tra le azioni richieste da Strasburgo il rilascio dei prigionieri politici e nuove elezioni legislative, realmente democratiche. Intanto come segno di condanna della brutalità della polizia e delle violazioni dei diritti umani, l'assemblea sospende una serie di diritti dei membri georgiani, tra cui la partecipazione ad alcune commissioni chiave. Una mossa non ben digerita dalla delegazione, che si alza e lascia l'aula. Sotto gli occhi di tutti, compresi i rappresentanti di San Marino: "E' un atto grave e già accaduto con Azerbaijan e Russia e nessuna delle due è tornata - commenta Gerardo Giovagnoli, delegato di San Marino all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa -. Dunque la situazione è critica per il futuro stesso del Consiglio d'Europa, che sta già facendo un grande sforzo per ricucire questa frattura. Il governo georgiano sta andando avanti senza tutta l'opposizione, un atto grave per il Consiglio d'Europa".

E' proprio Gerardo Giovagnoli poi a prendere la parola in Assemblea, esprimendo preoccupazione per l'addio al Green Deal da parte di Trump. Una sfida per l'Europa che continua la sua transizione verde: "Al riguardo ho fatto una domanda al primo ministro del Lussemburgo - continua Giovagnoli -. Il Paese ha confermato il grande impegno profuso fino ad ora. Sul punto serve non cedere".

