DELEGAZIONE Apce, Muratori: "Impegno per la pace, i diritti umani e la democrazia"

"All'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa - illustra Giulia Muratori, membro della delegazione consiliare sammarinese - abbiamo assistito alla visita del primo ministro armeno, il quale ha ricordato come nello scorso agosto Armenia e Azerbaijan hanno firmato una dichiarazione che impegna entrambe le parti ad avviare finalmente un percorso di pace. Il primo ministro ha anche ricordato come la pace non debba essere una celebrazione ma un impegno continuo, come un bambino che necessita di continue cure e quindi ha proprio lanciato un messaggio di impegno che deve venire da entrambe le parti. Sulla stessa linea - continua la Muratori - anche il segretario generale del Consiglio d'Europa Alain Berset, che ha ricordato questo momento come un momento storico per il caucaso meridionale e ha anche invitato entrambe le parti ad impegnarsi per portarlo avanti nel pieno rispetto della sovranità, dell'integrità territoriale e dei valori democratici del Consiglio d'Europa".

"Abbiamo affrontato anche un dibattito urgente - continua la Muratori - sull'intensificazione degli sforzi per mettere in protezione e liberare i giornalisti ucraini detenuti dalla Federazione russa. Si è ricordato nel report che è stato portato all'attenzione dell'Aula che sono almeno 26 i giornalisti ucraini ancora detenuti dalla Federazione russa nei Paesi e nei territori occupati. Il report è stato ampiamente condiviso da tutti gli stati membri ed è stato approvato all'unanimità".

"Abbiamo anche assistito alla visita della Presidente di Malta - aggiunge la delegata sammarinese -. Ricordiamo che Malta in questo semestre ha la presidenza del Comitato dei Ministri. La Presidente ha sottolineato l'impegno per tutelare i giovani, le persone emarginate e il loro impegno nella lotta contro la violenza di genere. Anche la Presidente ha denunciato la crescente normalizzazione della misoginia nello spazio digitale e ha esortato e invitato gli Stati membri ad impegnarsi sempre di più per i diritti e per la verità, sostanzialmente lottando contro la disinformazione. Nella Commissione per l'uguaglianza, di cui sono membro effettivo, invece si è ifocalizzata l'attenzione sulla questione delle donne afghane, sulla condizione delle donne afghane che con il ritorno dei talebani al potere si sono viste private dell'istruzione, della libertà di movimento e della possibilità di partecipare alla vita pubblica. Ci si è interrogati su quali altre iniziative possa intraprendere il Consiglio d'Europa per rafforzare la sua posizione nella tutela dei diritti delle donne, nel caso specifico delle donne in Afghanistan. Ed è stato ribadito anche l'impegno generale ad aumentare la partecipazione delle donne alla vita pubblica, sia in Europa ma anche nei contesti più difficili, perché aumentando la partecipazione delle donne nella vita politica è una misura concreta della qualità democratica delle nostre istituzioni".

"Come delegazione dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa - conclude la Muratori - stiamo seguendo attentamente tutti i lavori e siamo in attesa del dibattito d'urgenza che si svolgerà nella giornata di domani sulla crisi umanitaria nella striscia di Gaza, anche in vista delle ultime notizie in merito alla flottiglia che si sta sempre di più avvicinando alla striscia di Gaza senza una vera e propria protezione".

Nel video l'intervista a Giulia Muratori, delegazione consiliare sammarinese presso Apce

