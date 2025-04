Aperto un fascicolo sul presunto killer dei cani: la nuova legge arriva "troppo tardi"

L’Autorità Giudiziaria in data odierna ha aperto un fascicolo sul presunto killer dei cani. Lo comunica la Segreteria di Stato per la Giustizia che ringrazia tutte le Forze dell’Ordine per il lavoro svolto.

"La nuova normativa che inasprisce le pene già esistenti e introduce nuove importanti ipotesi di reato, purtroppo, - evidenzia la Segreteria - entrando in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione della legge, non potrà essere applicata al caso in oggetto. Ma siamo fiduciosi che questo fatto metterà ancora più in luce l’importanza del lavoro svolto, evidenziando la grande differenza di trattamento riservato ai responsabili pre e post riforma".

La Segreteria ringrazia anche le forze politiche per il sostegno ed in particolare al PSD, che, fin dal principio ha creduto in questo pdl portandolo avanti con determinazione e grande sensibilità.