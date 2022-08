Aperture serali, confronto Segreteria Turismo e Categorie: “Non un obbligo, ma una opportunità reciproca”

Dopo i 'botta e risposta' e le accuse incrociate, le parti siedono al tavolo. Segreteria al Turismo e Associazioni del comparto – USC, Usot e Osla – sembrano trovare convergenze e soprattutto clima disteso sulle aperture serali in Centro Storico, in particolare, in concomitanza dei grandi eventi. “Ho trovato un clima molto collaborativo – commenta il Segretario al Turismo, Federico Pedini Amati -; ci siamo confrontati per una volta in maniera molto serena o molto chiara. C'è un decreto che norma non l'obbligo – spiega - ma dà indicazioni ai negozi del Centro Storico di restare aperti durante determinati eventi estivi, messi in campo dalla Segreteria e dal Governo. Ci stiamo confrontando e potremmo trovare una sintesi da rappresentare ai vari associati – prosegue Pedini Amati - sia per il periodo natalizio che presto arriverà, sia, a tendere, per l'anno prossimo, sulla base di una presentazione alle associazioni, soprattutto per gli eventi principali. Non si vuole arrivare ad obbligare nessuno – torna a dire – ma si vuol trovare sinergicamente una modalità per una giusta soddisfazione, da un parte, dello Stato nell'ottenere le dovute imposte; dall'altra parte per i commercianti per incamerare giustamente ricavi”.

Non un obbligo dunque, ma una opportunità reciproca. “Un incontro costruttivo – dice la Presidente dell'OSLA, Monica Bollini – in un clima di assoluto confronto. Intendiamo rispettare il decreto, sensibilizzando gli operatori a rimanere aperti durante eventi importanti. Non si è parlato di obbligatorietà, ma è chiaro che 'gente porta gente'. Se in altri centri storici limitrofi - Santarcangelo, anche Rimini Centro - si riesce a portare tanta gente di sera, perché non deve avvenire a San Marino durante i grandi eventi? Credo sia interesse di tutti – rileva la Bollini - trovare un giusto compromesso che vada nell'interesse e degli operatori economici per le loro attività e per gli introiti al bilancio dello Stato, per quanto riguarda le istituzioni”.

Nel video, le interviste al Segretario al Turismo, Federico Pedini Amati e alla Presidente dell'OSLA, Monica Bollini