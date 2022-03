DUBAI APM: San Marino, "Ecco la nostra strategia per l'economia e l'emergenza climatica" La delegazione sammarinese composta da Adele Tonnini e Matteo Ciacci all'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo

Tanti i temi sul tavolo delle due giornate di dibattito alla Plenaria dell'Apm a cui ha preso parte la Delegazione Consiliare Sammarinese, composta da Adele Tonnini e Matteo Ciacci. Dagli sforzi per la ripresa economica, dopo le difficoltà causate dal Covid, alla lotta al terrorismo, fino a istruzione, sicurezza e immigrazione. "San Marino ha dato il proprio contributo - spiega Adele Tonnini -, portando le proprie strategie inerenti allo sviluppo economico post Covid, attraverso anche un turismo che punti sulla sicurezza sanitaria e interna. Oltre alle strategie per l'emergenza climatica". E proprio sull'emergenza climatica e sul degrado ambientale nell'area del Mediterraneo si è concentrato l'intervento della delegazione sammarinese, che ha invitato i Paesi partecipanti alla Sessione Plenaria a un'azione comune e immediata: "Dovremmo parlare della riduzione dei consumi e del futuro della sostenibilità. Possiamo fare molto per adattare le città ai cambiamenti in corso e ridurre i gas serra, lavorando sulla transizione energetica, sull'economia circolare e sull'uso sostenibile della terra, con i relativi investimenti".

Nel video l'intervista ad Adele Tonnini della Delegazione Consiliare Sammarinese per l'Apm

