NOI PER LA REPUBBLICA Apprezzamento da Npr per l'elezione Kristina Pardalos La sammarinese è la nuova presidente del Collegio Garante

Apprezzamento da Npr per l'elezione Kristina Pardalos.

Noi per la Repubblica esprime soddisfazione per l'elezione della sammarinese Kristina Pardalos alla Presidenza del Collegio Garante: “Un ulteriore esempio – secondo Npr - di come si possa e si debba credere fortemente nelle capacità della nostra comunità”.



Leggi il comunicato stampa integrale

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: