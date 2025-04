CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Apprezzato discorso della Reggenza che traccia la rotta del semestre In comma comunicazioni i riferimenti di diversi segretari di Stato. La cessione di Bsm e la stangata delle bollette tra i principali temi sollevati in aula. Solidarietà unanime all'agente Mattia Ceccoli e alla Polizia Civile

Nel loro discorso inaugurale al Consiglio Grande e Generale, i Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi hanno tracciato la rotta del semestre richiamando unità e rinnovamento. Ribadito l’impegno a guidare il Paese con rigore costituzionale e imparzialità, sottolineando la centralità dell’Aula consiliare come fulcro della democrazia e invitando al rispetto nei dibattiti politici.

La Reggenza ha evidenziato la necessità di modernizzare il funzionamento del Consiglio, senza sacrificare il confronto e l’approfondimento. Punto focale del semestre sarà l’Accordo di Associazione con l’UE, definito “traguardo storico”, da affrontare con il massimo coinvolgimento della cittadinanza. Tra le priorità anche l’ascolto dei giovani, la lotta al calo demografico, la transizione ecologica, il sostegno all’economia e il rafforzamento del legame tra istituzioni e cittadini.

Attenzione particolare è stata riservata alle fasce fragili come anziani, persone con disabilità e famiglie in difficoltà. Il semestre si apre nel segno del dialogo, dell’efficienza istituzionale e della valorizzazione dell’identità sammarinese anche sul piano internazionale. Ampio il consenso ricevuto dal discorso, così come unanime la solidarietà espressa all’agente Mattia Ceccoli, gravemente ferito in servizio, e al Corpo della Polizia Civile. Durante la seduta, vari Segretari di Stato hanno aggiornato il Consiglio sulle attività svolte.

Il Segretario all’Industria Rossano Fabbri ha comunicato l’avvio delle valutazioni per la costituzione di parte civile da parte dello Stato, a fronte di truffe automobilistiche che hanno utilizzato il nome di San Marino. Il Segretario al Lavoro Alessandro Bevitori ha chiarito che l’aumento delle bollette del gas è legato al rialzo del prezzo della materia prima e alla scarsa resa solare nei mesi passati. Ha precisato che è già stato applicato lo sconto massimo, ma Domani Motus Liberi e Rete hanno sollecitato interventi immediati, definendo insostenibili bollette che in alcuni casi hanno toccato i 1.500 euro. Rf ha inoltre segnalato l’emergenza legata all’erosione del potere d’acquisto.

Il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati ha parlato dell’Expo in Giappone, sottolineando l’apprezzamento riscosso dal padiglione sammarinese e i dati positivi del turismo nei primi mesi dell’anno, nonostante il contesto internazionale incerto.

Ampio spazio ha avuto il dibattito sulla possibile acquisizione della maggioranza di Banca di San Marino da parte di un gruppo straniero. Il Segretario alle Finanze Marco Gatti ha ricordato che ad oggi non è stata presentata alcuna istanza a Banca Centrale, che in ogni caso procederà con le opportune verifiche. Ha inoltre riferito della recente visita del Fondo Monetario Internazionale, che ha confermato la stabilità dell’economia sammarinese, anche in ambito occupazionale. Positivi anche i dati sulla cartolarizzazione, che sta procedendo meglio del previsto. Gatti ha infine evidenziato la necessità di prepararsi al roll-over dell’eurobond nel 2026.

Il Segretario agli Affari Esteri Luca Beccari ha aggiornato sull’avanzamento dell’Accordo di Associazione con l’UE, illustrando i recenti incontri a Bruxelles con i rapporteur del Parlamento europeo. Ha anticipato che nella prossima Commissione mista si discuterà dell’addendum all’accordo, che specifica — in base all’articolo 88 — che le intese bilaterali tra autorità o governi in materia di vigilanza bancaria saranno rilevanti in fase attuativa. Beccari ha sottolineato l’importanza dell’approvazione provvisoria del Consiglio europeo come tappa fondamentale del processo di ratifica, che culminerà con la firma e lo scambio finale degli strumenti tra le parti.

Il Segretario agli Interni Andrea Belluzzi ha espresso soddisfazione per l’inserimento del manoscritto Vita Sancti Marini et Leonis nel patrimonio UNESCO Memoria del Mondo, proponendo l'idea di un documentario che ne racconti la storia. Depositati due ordini del giorno, il primo, di Domani Motus Liberi riguarda le esigenze dei giovani; il secondo di Rf è in tema di autismo e inclusione scolastica.

