CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Approda in aula la legge di bilancio 2025 In agenda dibattiti su piano sanitario, banca centrale, risarcimenti allo Stato dei danni provocati da crisi bancarie e patrimoni nascosti dai responsabili

Archiviato, quasi completamente, il pregresso della precedente legislatura, con la ratifica, nell'ultima sessione, del pacchetto decreti, il Consiglio Grande e Generale avvia il percorso in aula della legge di bilancio che, come dichiarato da esponenti di governo e maggioranza, sarà di natura prettamente tecnica e contabile, con la novità di una legge parallela programmatica, su sviluppo, contenimento dei costi e disposizioni fiscali.

L'approdo in aula è programmato per martedì, mentre domani la sessione si apre, come sempre, con il dibattito generale in comma comunicazioni. Previsti all'ordine del giorno anche dibattiti ad hoc su dossier di peso come il piano sanitario e sociosanitario; banca centrale –con la nomina di due membri del consiglio direttivo; il riferimento del governo sulle azioni a tutela degli interessi dello Stato, per il recupero dei danni subiti e dei patrimoni che gli autori di condotte contro l'economia pubblica, potrebbero aver nascosto. Implicito il riferimento ai tanti procedimenti della Galassia Banca Cis.

In agenda, inoltre, un folto pacchetto di progetti di legge in prima lettura, compresi due di iniziativa popolare, su diritto all'oblio oncologico e concessioni di terreni di proprietà pubblica. Al voto anche sei ordini del giorno di indirizzo presentati dalle opposizioni a partire da quello di Repubblica Futura per la nomina di una commissione speciale sull'andamento demografico, tema sentito da tutte le forze politiche, alla luce del crollo delle nascite.

