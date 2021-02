CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Approdate in Consiglio le linee di indirizzo per piano sanitario e sociosanitario In mattinata ratificato l'accordo per la stabilizzazione dei precari Iss. Nel pomeriggio il decreto Covid

Il documento, presentato dal Segretario Ciavatta, fotografa la situazione esistente e nella parte finale elenca principi generali e obiettivi specifici, come la promozione di sani stili di vita e l'integrazione tra ospedale e territorio. Dai dati pubblicati nella prima parte emerge con chiarezza che in Repubblica c'è una progressiva discesa del tasso di natalità, basti dire che 10 anni fa nascevano 100 bambini in più all'anno. La popolazione sammarinese dunque sta invecchiando: ogni 100 individui tra 0 e 14 anni ci sono quasi 152 ultrasessantacinquenni mentre nel 2012 erano 112. Un fattore, quello demografico, di cui bisognerà tenere conto per disegnare il sistema sanitario del futuro, come ha sottolineato il capogruppo Pdcs Mussoni.

RF, intanto, fa notare che il documento prevede numerosi interventi a fronte di uno stanziamento 2021 per l'Iss con 16 milioni in meno e parla di collo di bottiglia nella medicina territoriale. Diversi i richiami al taglio degli sprechi e contrarietà diffusa all'introduzione del ticket, prevedendo però disincentivi per gli abusi. Il segretario Ciavatta ha sottolineato, tra gli aspetti positivi, l'azzeramento delle liste di attesa ed ha ricordato che il documento illustra linee di indirizzo per il vero e proprio piano sanitario e sociosanitario 2021-2023 che dovrà essere definito successivamente, con un confronto approfondito. In mattinata il Consiglio ha ratificato, praticamente all'unanimità, l'accordo tra Governo e organizzazioni sindacali per il superamento del precariato nell'Iss e 18 convenzioni internazionali che consentiranno l'iscrizione al registro navale sammarinese di imbarcazioni civili impegnate nel trasporto di merci o in altre attività commerciali. Nel pomeriggio prevista la ratifica dell'ultimo decreto Covid.

