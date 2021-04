CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Approvata all'unanimità la legge sulla rete sentieristica di San Marino Ricomprende “Il Cammino del Titano”, otto itinerari tematici e 18 di collegamento con i sentieri del “Cai” fuori confine. Percorrenza ammessa anche con bici elettriche e veicoli per disabili

Approvata all'unanimità la legge sulla rete sentieristica di San Marino.

Approvato all'unanimità il Progetto di Legge sulla rete sentieristica della Repubblica di San Marino. Valorizza, tutela, promuove e regolamenta lo sviluppo di una realtà - in gran parte già esistente - apprezzata da tanti sammarinesi con evidenti ricadute a livello di richiamo turistico. La rete sentieristica, di circa 110 km complessivi, ricomprende “Il Cammino del Titano”, otto itinerari tematici e 18 di collegamento con i sentieri del “Cai” fuori confine. I sentieri saranno percorribili a piedi e laddove possibile anche a cavallo, in bicicletta - compresa quella elettrica - e con veicoli utilizzati da persone con disabilità. Regolamentato il transito sulle proprietà private – che in taluni casi possono impedirlo - previsti inoltre una serie di divieti per preservare l'integrità dei sentieri con relative sanzioni. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni sarà affidato al servizio di vigilanza ecologica e ai Corpi di Polizia mentre la manutenzione sarà a cura dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: