Approvata la convenzione Alutitan

Il Consiglio Grande e Generale ha approvato la Convenzione fra il Congresso di Stato e l'Alutitan con 35 sì, 5 no e 5 astenuti. La convenzione prevede l'ampliamento dello stabilimento di Chiesanuova e la concessione di un credito agevolato fino a 13 milioni di euro. Prevista l'assunzione di 40 dipendenti in 4 anni: almeno il 50% dovrà essere personale sammarinese o residente.