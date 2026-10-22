Approvata la legge per opere pubbliche finanziate dai privati

L’Accordo di Associazione con l’Unione europea e il caso Giochi del Titano al centro anche della seduta odierna del dibattito in Consiglio Grande e Generale.

Sull’intesa europea, condivisa la consapevolezza che la firma apra una fase impegnativa, da affrontare con informazione, preparazione e coinvolgimento di cittadini e imprese. Giulia Muratori, segretaria di Libera, chiede una cabina di regia e una precisa road map normativa per coordinare il recepimento dell’acquis comunitario e superare i ritardi della pubblica amministrazione. Domani Motus Liberi, con Fabio Righi, insiste invece sulla necessità di un referendum prima dell’entrata in vigore e presenta un ordine del giorno per impegnare il Governo a predisporre un piano nazionale di recepimento e sviluppo, con una struttura di coordinamento intersettoriale.

Dal dibattito emerse anche le preoccupazioni per l’emergenza abitativa, il disagio giovanile e la perdita di potere d’acquisto dei salari, con richieste di sostegno alle famiglie e misure per rafforzare la competitività delle imprese.

Sul caso Giochi del Titano, sollecitata chiarezza, controlli più solidi e una verifica dell’assetto organizzativo, distinguendo gli eventuali profili penali dalle criticità gestionali. Il Segretario di Stato Rossano Fabbri invita tuttavia ad evitare speculazioni e allarmismi su asseriti contraccolpi per San Marino, richiamando il caso analogo del Casinò di Saint-Vincent, rapportato all'Italia o alla Val D'Aosta. Dal confronto emersa la volontà trasversale di riflettere sulla durata degli incarichi apicali.

Rispondendo a un’interpellanza di Motus sul rientro all’Iss del dottor Giovanni Landolfo dopo l’aspettativa, e sulla conferma come primario di Chirurgia, il Segretario alla Sanità Massimo Andrea Ugolini ha precisato che la decisione spetta al Comitato esecutivo, lasciando intuire il probabile il rientro nel ruolo. Per il futuro Ugolini ha proposto di prevedere nei contratti dei primari la decadenza dall’incarico in caso di aspettative prolungate per ragioni professionali, distinguendole da quelle per motivi familiari o di salute.

L’Aula ha poi ripreso l’esame del progetto di legge sugli incentivi agli eventi sportivi e al patrimonio immobiliare pubblico, già avviato nella precedente sessione. Il provvedimento punta a favorire la collaborazione tra pubblico e privato: in cambio dei contributi destinati alle opere, i soggetti privati beneficerebbero di deduzioni fiscali e crediti d’imposta. Le opposizioni contestano l’estensione delle misure dall’ambito sportivo all’intero patrimonio immobiliare pubblico, paventando abusi e distorsioni. Nel mirino soprattutto il potere affidato al Congresso di Stato di individuare in un elenco le opere ammesse ai benefici e definirne le modalità di finanziamento, senza un passaggio preventivo in Consiglio Grande e Generale. Il provvedimento è stato approvato con i voti della maggioranza, il no di Rf e Rete e l'astensione di Domani Motus Liberi.







