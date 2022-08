Approvato all'unanimità il pdl a sostegno della famiglia

La Commissione Sanità ha approvato all'unanimità il Progetto di Legge a sostegno della famiglia. “Ha il merito di fare chiarezza sulle norme attualmente in vigore ed introduce una serie di tutele e garanzie contro il calo della natalità” ha dichiarato Guerrino Zanotti di Libera. “Il Pdcs – ha affermato Francesca Civerchia - accoglie e sostiene fortemente il Pdl che va a rinforzare e aiutare l'istituto più importante della nostra società”. “È un buon punto di partenza ma – per Adele Tonnini di Rete - bisogna fare di più sul lavoro perché se si aumenta la precarietà si va contro la voglia di fare figli”. A parere di Giacomo Simoncini di Npr, il pdl “ha una forte utilità sociale”. Per Myriam Farinelli di RF, mette basi più solide per creare un vero e proprio apparato di sostegno alla vita e alla famiglia. A parere di Sandra Giardi, del gruppo misto di maggioranza,“È un intervento che serve a creare un sistema meno confuso dando stabilità alle famiglie”.

Leggi il report dell'Agenzia Dire