Approvato all'unanimità il pdl per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati

Con l'approvazione all'unanimità del pdl San Marino si dota dello strumento legislativo necessario per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Bambine e bambini come quelli dei campi profughi di Samos e di altre isole greche dove sopravvivono, senza genitori, in condizioni disperate e disumane. Il progetto di legge è stato redatto con il contributo di numerose associazioni e della società civile. Arriva in aula dopo l'approvazione, all'unanimità, di un ordine del giorno presentato dal consigliere Sara Conti e votato lo scorso 1° luglio. Riconosciuto un ruolo importante, nella predisposizione del progetto di legge, anche al Presidente della Commissione Esteri Paolo Rondelli. La possibilità di accogliere in affidamento è aperta a famiglie e anche a singole persone, in possesso di precisi requisiti, anagrafici, morali ed economici. Il tutto con il vaglio del tribunale, del servizio minori e della Direzione Affari Giuridici del Dipartimento. La procedura di affidamento è seguita da alcune organizzazioni autorizzate il cui elenco verrà predisposto dal Congresso di Stato. Per le famiglie affidatarie previste anche agevolazioni fiscali e un fondo di sostegno.